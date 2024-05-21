У Дніпрі влітку запрацюють пришкільні табори для дітей від 6 до 11 років

Про це повідомляють на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
Зазначається, що будуть приймати 5780 дітей віком від 6 до 11 років, а відпочинкова зміна почнеться з 3 червня 2024 року.
Табори працюватимуть 6 годин без денного сну, а також з одноразовим харчуванням ціною 75 грн. Половину вартості харчування буде фінансувати Дніпровська міська територіальна громада.
Також планується забезпечити заходи безпеки, санітарні умови й необхідне медичне обладнання.
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