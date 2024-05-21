У Дніпрі розшукують 15-річну дівчину

Поліція Дніпра розшукує 15-річну Тетяну Терновську.

Поліція Дніпропетровської області повідомляє: “20 травня дівчина пішла з місця мешкання в Центральному районі міста та наразі її місцеперебування невідоме”.

Зверніть до уваги прикмети дівчини: зріст близько 165 см, худорлявої статури, має біле коротке волосся.

Останнього разу, коли її бачили, була одягнена: чорні спортивні штани, сіра кофта з капюшоном чорні кросівки.

У разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітньої дівчини повідомляйте за телефонами: (096) 88 48 394 або 102.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху.

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