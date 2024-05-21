Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі розшукують 15-річну дівчину

Сьогодні 08:05
просмотров

Поліція Дніпра розшукує 15-річну Тетяну Терновську.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 15-річну дівчину

Поліція Дніпропетровської області повідомляє: “20 травня дівчина пішла з місця мешкання в Центральному районі міста та наразі її місцеперебування невідоме”.

Зверніть до уваги прикмети дівчини: зріст близько 165 см, худорлявої статури, має біле коротке волосся. 

Останнього разу, коли її бачили, була одягнена: чорні спортивні штани, сіра кофта з капюшоном чорні кросівки. 

У разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітньої дівчини повідомляйте за телефонами: (096) 88 48 394 або 102.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 15-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 15-річну дівчинуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні планують ввести податок для бездітних: кого він не стосуватиметься
    новини України
    Сьогодні 07:46
    В Україні планують ввести податок для бездітних: кого він не стосуватиметься

    Верховна Рада запропонувала законопроєкт, в якому зазначається необхідність "демографічного збору"…

    У Дніпрі влітку запрацюють пришкільні табори для дітей від 6 до 11 років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі влітку запрацюють пришкільні табори для дітей від 6 до 11 років

    У Дніпрі влітку планують відкрити 88 дитячих таборів з денним…

    У Дніпрі на парковці біля супермаркету обікрали автівку
    Новини Дніпра
    Вчора 21:57
    У Дніпрі на парковці біля супермаркету обікрали автівку

    У Дніпрі обікрали авто на парковці.

    У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиків
    Новини Дніпра
    Вчора 20:07
    У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиків

    У Дніпропетровській області ворожий дрон влучив у машину, де їхала…

    Наверх