На Дніпропетровщині сварка між цивільним подружжям закінчилася різаниною

28 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Царичанському районі 40-річний чоловік отримав ножове поранення. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці з’ясували, що між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої жінка вдарила потерпілого ножем у груди. Поліцейські затримали нападницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
29 квітня слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
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