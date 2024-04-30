На Дніпропетровщині сварка між цивільним подружжям закінчилася різаниною

Слідчі повідомили про підозру 50-річній жінці.

28 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Царичанському районі 40-річний чоловік отримав ножове поранення. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої жінка вдарила потерпілого ножем у груди. Поліцейські затримали нападницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

29 квітня слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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