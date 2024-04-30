В яких місцях у дворі не можна паркувати авто: що треба знати мешканцям Дніпра

Паркування у дворі житлового будинку цілком законне і дозволене для всіх власників авто. Проте є деякі нюанси. Так, наприклад, кількість паркувальних місць біля багатоквартирних будинків зазвичай дуже обмежена. Крім того, треба знати про заборони та небезпеки таких паркувальних місць.
Отже, де ж не можна паркуватися у дворі та яке може бути покарання за порушення цих заборон.
Насамперед можна організувати парковку самостійно. Для цього потрібно, щоб було відповідне місце, а більшість мешканців будинку проголосували за організацію автостоянки. Крім того, можна скористатися парковкою найближчого супермаркету, гіпермаркету або ТРЦ.
Якщо автомобіль створює перешкоду руху пішоходів, автовласник отримає штраф у розмірі 680 грн.
Джерело: РБК-Україна.
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