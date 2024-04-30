Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В яких місцях у дворі не можна паркувати авто: що треба знати мешканцям Дніпра

В яких місцях у дворі не можна паркувати авто: що треба знати мешканцям Дніпра

Сьогодні 10:00
просмотров

Корисна інформація!
Новости Днепра про В яких місцях у дворі не можна паркувати авто: що треба знати мешканцям Дніпра

Приклад неправильного паркування.

Паркування у дворі житлового будинку цілком законне і дозволене для всіх власників авто. Проте є деякі нюанси. Так, наприклад, кількість паркувальних місць біля багатоквартирних будинків зазвичай дуже обмежена. Крім того, треба знати про заборони та небезпеки таких паркувальних місць.

Отже, де ж не можна паркуватися у дворі та яке може бути покарання за порушення цих заборон. 

Де заборонено паркувати авто

  • на газонах та клумбах;
  • на тротуарах;
  • ближче 5 метрів до сміттєвих баків, щоб не заважати сміттєвозам:
  • в місцях, де авто буде заважати проїзду швидкій допомозі, поліції, пожежній, аварійним службам тощо.

Що робити, якщо немає місця у дворі

Насамперед можна організувати парковку самостійно. Для цього потрібно, щоб було відповідне місце, а більшість мешканців будинку проголосували за організацію автостоянки. Крім того, можна скористатися парковкою найближчого супермаркету, гіпермаркету або ТРЦ.

Покарання за неправильну стоянку

Якщо автомобіль створює перешкоду руху пішоходів, автовласник отримає штраф у розмірі 680 грн.

Джерело: РБК-Україна.

Читайте також:

Новости Днепра про В яких місцях у дворі не можна паркувати авто: що треба знати мешканцям ДніпраУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі сьогодні не буде світла та води: де саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:50
    У Дніпрі сьогодні не буде світла та води: де саме

    Важлива інформація!

    Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

    Вітаємо!

    Житель Днепра отбился стулом от мужчины, разгуливавшего по улице с мачете
    Новини Дніпра
    Вчора 21:37
    Житель Днепра отбился стулом от мужчины, разгуливавшего по улице с мачете

    В Днепре на Соколе разгуливал мужчина с мачете.

    У Дніпрі чоловіки обікрали школу, але не встигли втекти, бо не пролізли з награбованим через огорожу
    Новини Дніпра
    Вчора 18:28
    У Дніпрі чоловіки обікрали школу, але не встигли втекти, бо не пролізли з награбованим через огорожу

    У Дніпрі двоє крадіїв "обчистили" школу, але не змогли винести…

    Наверх