Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

Вітаємо!

З 18 до 21 квітня в Івано-Франківську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків та дівчат 2012 р. н. і молодше. Загалом участь у змаганнях взяли 86 учасників з різних міст нашої країни.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 6 медалей:

Срібло та бронза – Кононенко Уляна;

Срібло – Івченко Марія;

Дві бронзи – Зубар Артем;

Бронза – Аніщенко Микола.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби.

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