Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

З 18 до 21 квітня в Івано-Франківську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків та дівчат 2012 р. н. і молодше. Загалом участь у змаганнях взяли 86 учасників з різних міст нашої країни.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 6 медалей:
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби.
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