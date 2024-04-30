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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

Сьогодні 07:00
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

З 18 до 21 квітня в Івано-Франківську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків та дівчат 2012 р. н. і молодше. Загалом участь у змаганнях взяли 86 учасників з різних міст нашої країни.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 6 медалей:

  • Срібло та бронза – Кононенко Уляна;
  • Срібло – Івченко Марія;
  • Дві бронзи – Зубар Артем;
  • Бронза – Аніщенко Микола.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтону

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з бадмінтонуУкраїнська

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