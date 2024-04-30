В каких местах во дворе нельзя парковать авто: что нужно знать жителям Днепра

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Парковка во дворе жилого дома вполне законна и разрешена для всех владельцев авто. Однако есть некоторые нюансы. Так, например, количество парковочных мест возле многоквартирных домов обычно очень ограничено. Кроме того, надо знать о запретах и опасностях таких парковочных мест.

Итак, где же нельзя парковаться во дворе и какое может быть наказание за нарушение этих запретов.

Где запрещено парковать авто

на газонах и клумбах;

на тротуарах;

ближе 5 метров к мусорным бакам, чтобы не мешать мусоровозам:

в местах, где авто будет мешать проезду скорой помощи, полиции, пожарной, аварийным службам и тому подобное.

Что делать, если нет места во дворе

Прежде всего можно организовать парковку самостоятельно. Для этого нужно, чтобы было подходящее место, а большинство жителей дома проголосовали за организацию автостоянки. Кроме того, можно воспользоваться парковкой ближайшего супермаркета, гипермаркета или ТРЦ.

Наказание за неправильную стоянку

Если автомобиль создает помеху движению пешеходов, автовладелец получит штраф в размере 680 грн.

Источник: РБК-Украина.

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