В каких местах во дворе нельзя парковать авто: что нужно знать жителям Днепра

Парковка во дворе жилого дома вполне законна и разрешена для всех владельцев авто. Однако есть некоторые нюансы. Так, например, количество парковочных мест возле многоквартирных домов обычно очень ограничено. Кроме того, надо знать о запретах и опасностях таких парковочных мест.
Итак, где же нельзя парковаться во дворе и какое может быть наказание за нарушение этих запретов.
Прежде всего можно организовать парковку самостоятельно. Для этого нужно, чтобы было подходящее место, а большинство жителей дома проголосовали за организацию автостоянки. Кроме того, можно воспользоваться парковкой ближайшего супермаркета, гипермаркета или ТРЦ.
Если автомобиль создает помеху движению пешеходов, автовладелец получит штраф в размере 680 грн.
Источник: РБК-Украина.
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