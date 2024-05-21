В Днепре разыскивают 15-летнюю девушку

Полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Татьяну Терновскую.

Полиция Днепропетровской области сообщает: «20 мая девушка ушла с места жительства в Центральном районе города и пока ее местонахождение неизвестно».

Обратите внимание на приметы девушки: рост около 165 см, худощавого телосложения, имеет белые короткие волосы.

В последний раз, когда ее видели, была одета: черные спортивные штаны, серая кофта с капюшоном черные кроссовки.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетней девушки сообщайте по телефонам: (096) 88 48 394 или 102.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.

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