В Днепре разыскивают 15-летнюю девушку

Полиция Днепропетровской области сообщает: «20 мая девушка ушла с места жительства в Центральном районе города и пока ее местонахождение неизвестно».
Обратите внимание на приметы девушки: рост около 165 см, худощавого телосложения, имеет белые короткие волосы.
В последний раз, когда ее видели, была одета: черные спортивные штаны, серая кофта с капюшоном черные кроссовки.
В случае получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетней девушки сообщайте по телефонам: (096) 88 48 394 или 102.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа.
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