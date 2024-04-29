В Кривом Роге водитель умер за рулем, из-за чего его авто влетело в забор

Трагическое ДТП произошло в Кривом Роге. Водитель «ВАЗ», ехавший по улице Вадима Гурова в сторону площади Домностроителей, потерял сознание за рулем и врезался в забор частного дома.
Известно, что 65-летний водитель скончался за рулем, после чего авто занесло и оно врезалось в забор, сообщает тг-канал На часи.
На месте работала «скорая», констатировавшая смерть шофера, а также полиция. К счастью, больше никто не пострадал.
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