В Украине планируют ввести налог для бездетных: кого он не будет касаться

Соответствующий проект был опубликован на официальном портале Верховной Рады Украины.
В пояснительной записке такая необходимость обуславливается не только созданием предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, но и оказанием какой-либо помощи и поддержки семьям с детьми, обеспечением семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворению других их социально-экономических потребностей. Также подразумевается стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине.
Не являются плательщиками демографического сбора:
— лица, имеющие троих или более детей;
— лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года;
— лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы, — сообщается в подпункте 72.4 документа.
Согласно проекту предлагают ставку:
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2025 года.
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