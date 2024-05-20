До +30: коли до Дніпра прийде “африканська” спека

До Дніпра прийде "африканська" спека.

Минулими вихідними до України прийшло літнє тепло. Цього тижня, за прогнозами синоптиків, погода когось порадує, а когось засмутить, спекою. Заморозки остаточно підуть з українських областей.

Упродовж кількох днів температура повітря в країні подекуди прогріється до +30 градусів. Водночас у деяких областях пройдуть опади з грозами, а у другій половині тижня де-не-де посилиться вітер і стане прохолодніше.

Якою буде погода у Дніпрі з 21 по 26 травня?

У вівторок буде сухо та сонячно, температура повітря прогріється до +26 градусів. Вночі: +8+13 градусів. Найспекотніше стане у четвер, 23 травня. Тоді за прогнозами синоптиків до Дніпра та області прийдуть “африканські” +30.

У п’ятницю, 24 травня, вдень у Дніпропетровській області очікуються пориви вітру, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +9+14 градусів, денна +20+26 градусів.

У неділю, 26 травня, у Дніпропетровській області також можливі пориви вітру до 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +8+13 градусів, денна +19+24 градуси.

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