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Спортсменка из Днепра получила золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции

Сегодня 07:39
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Ярослава Магучих из Днепра покорила этап Бриллиантовой Лиги в Швеции.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра получила золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции

Об этом сообщили в публикации Национального олимпийского комитета.

Это последний этап перед стартующим на следующей неделе Чемпионатом Европы по легкой атлетике. Можно даже сказать, что это репетиция Олимпиады, потому что на соревнования собрались сильнейшие спортсмены во многих видах спорта, — говорится в сообщении.

Легкоатлетка покорила планку на высоте 2 метров и завоевала первое место на седьмом этапе «Бриллиантовой лиги».

«Серебро» получила немка Имке Оннен с результатом 1.94 метра.

Третье место на этапе заняла еще одна украинка, Ирина Геращенко, с таким же результатом, однако взятым со второй попытки.

Напомним, ранее мы писали, что юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции.

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