В Днепре массово находят мертвых змей в мусорках

В Днепре все чаще находят мертвых змей.

Нашествие змей в Днепре продолжается, однако пресмыкающиеся активизировались не только в местах своего непосредственного проживания — на прибрежных участках, но и в довольно необычных местах. В эти выходные змею нашли под капотом машины у Прибрежного сквера. Спасатели вытащили беднягу, спрятавшуюся от жары в автомобиле и вернули в воду.

Также огромную змею заметили у помойки — и снова на Победе. Но пресмыкающийся уже был мертвым. Позже поступило сообщение о еще одной змее, которую также обнаружили без признаков жизни на этом жилом массиве. Учитывая, что микрорайон расположен на берегу реки, такие находки не единичны.

Еще одну мертвую змею заметили на Приднепровском пляже. Отдыхающие предполагают, что пресмыкающийся заполз в банку пива и погиб.

Вероятно, высокая смертность змей обусловлена ​​жарой, накрывшей город в эти выходные. Пресмыкающиеся, далеко отползшие от реки, не могут вернуться назад, поэтому ищут убежища, где могут. Но, к сожалению, без достаточного количества воды они погибают.

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