Погода на 3 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 3 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Некоторым абонентам Центральной Энергетической Компании сегодня выключат свет.
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