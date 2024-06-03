Погода на 3 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ​​ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 3 июня:

Быть дождливым, если слышно кукарекание петухов.

Если ночью и днем тепло, ждите затяжную непогоду.

Хорошо уродит рожь, когда восход солнца был чист.

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