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Погода на 3 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 3 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ​​ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 3 июня: 

  • Быть дождливым, если слышно кукарекание петухов.
  • Если ночью и днем тепло, ждите затяжную непогоду.
  • Хорошо уродит рожь, когда восход солнца был чист.

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