В Днепре возле заброшенного здания нашли тело мужчины

В Днепре на Красном Камне нашли тело мужчины в крови.

Об этом сообщает Информатор.

28 мая у заброшенного здания на жилом массиве Красный Камень обнаружили тело мужчины. Его лицо было в крови. На место вызвали полицию.По предварительным данным, 47-летний потерпевший поссорился с 38-летним малознакомым мужчиной, который был вместе с ребятами 2009 и 2012 годами рождения, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, нападавшие избили пострадавшего от чего он скончался на месте.

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