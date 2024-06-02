В Днепре возле заброшенного здания нашли тело мужчины

Об этом сообщает Информатор.
28 мая у заброшенного здания на жилом массиве Красный Камень обнаружили тело мужчины. Его лицо было в крови. На место вызвали полицию.По предварительным данным, 47-летний потерпевший поссорился с 38-летним малознакомым мужчиной, который был вместе с ребятами 2009 и 2012 годами рождения, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, нападавшие избили пострадавшего от чего он скончался на месте.
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