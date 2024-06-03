Юная бадминтонистка из Днепра получила «золото» на турнире в Праге

13-летняя Варвара Попережай из Днепра выиграла турнир, проходивший в Чехии с 30 мая по 2 июня.

Об этом сообщили в публикации Национального олимпийского комитета.

Спортсменка специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Вавилова (Днепр) Варвара Попережай завоевала первое место в одиночном разряде.

Финал был украинским – соперницей Вари была бадминтонистка из Харькова Елизавета Гусаренко. Счет встречи – 21-16, 14-21, 21-12, — говорится в сообщении.

В турнире всего соревновались 508 игроков, а в одиночном женском разряде боролись за звание сильнейшей 122 девушки.

В общем, на турнире украинские спортсмены завоевали 4 медали:

«Золото» у Варвары Попережай, «серебро» в одиночке и «бронза» в миксте — у Елизаветы Гусаренко, а также «бронза» в миксте у партнера Елизаветы — Романа Каратанова.

Сегодня мы писали, что спортсменка из Днепра стала золотым призером на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции.

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