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На Днепропетровщине спасатели потушили серьезный пожар

Сегодня 20:07
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Сегодня пожарные ликвидировали возгорание в городе Никополь.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели потушили серьезный пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К спасателям сегодня вечером поступило сообщение о пожаре на переулке Железнодорожный, городе Никополь.

По прибытию пожарных установлено, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован, — говорится в пресс-службе.

К счастью, погибших и травмированных нет.

На месте работали 10 спасателей и 2 единицы специальной техники.

Сегодня мы писали о пожаре в городе Кривой Рог. Там дотла выгорел гараж с легковым автомобилем внутри.

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