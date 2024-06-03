Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре закрыли баскетбольную площадку на Красном Камне, потому что удары мяча похожи на взрывы

В Днепре закрыли баскетбольную площадку на Красном Камне, потому что удары мяча похожи на взрывы

Сегодня 10:22
просмотров

Доступ к баскетбольной площадке был ограничен, потому что звуки мяча напоминали взрывы.

Новости Днепра про В Днепре закрыли баскетбольную площадку на Красном Камне, потому что удары мяча похожи на взрывы

На Червоном Камне в Днепре закрыли баскетбольную площадку.

Это заметил местный житель, который пришел на площадку, чтобы поиграть в баскетбол, но увидел закрытую дверь. Мужчина поделился видео-доказательствами в соцсети.

На табличке, оставленной администрацией спортивной зоны, указано, что баскетбольное поле закрыли до конца военного положения, потому что звуки мяча напоминают взрывы.

Вероятно, так администрация площадки отреагировала на жалобы местных жителей, которым мешали доносившиеся со стороны спортивной зоны громкие звуки.

Заметим, что это не в первый раз, когда жители Днепра жалуются на громкие звуки, напоминающие взрывы. Постоянно поступают жалобы на людей, косящих траву, или на коммунальщиков, которые ночью убирают улицы.

Ранее на ж/м Западный днепряне зафиксировали «ковровую ПВО». Одна из жительниц дома выбивала ковер во дворе многоэтажки, но это очень испугало людей, ведь звуки напоминали работу системы противовоздушной обороны.

Напомним, спортсменка из Днепра стала золотым призером на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре закрыли баскетбольную площадку на Красном Камне, потому что удары мяча похожи на взрывыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре закрыли баскетбольную площадку на Красном Камне, потому что удары мяча похожи на взрывыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре массово находят мертвых змей в мусорках
    Новости Днепра
    Сегодня 11:03
    В Днепре массово находят мертвых змей в мусорках

    В Днепре все чаще находят мертвых змей.

    Юная бадминтонистка из Днепра получила «золото» на турнире в Праге
    Новости Днепра
    Сегодня 09:17
    Юная бадминтонистка из Днепра получила «золото» на турнире в Праге

    13-летняя Варвара Попережай из Днепра выиграла турнир, проходивший в Чехии…

    В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 08:25
    В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно

    Вчера, 2 июня, вечером на Набережной Победы в Днепре произошла…

    Спортсменка из Днепра получила золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции
    Новости Днепра
    Сегодня 07:39
    Спортсменка из Днепра получила золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции

    Ярослава Магучих из Днепра покорила этап Бриллиантовой Лиги в Швеции.

    Последние новости

    В Днепре массово находят мертвых змей в мусорках
    В Днепре массово находят мертвых змей в мусорках

    В Днепре все чаще находят мертвых змей.

    Сегодня 11:03
    4
    просмотров
    Юная бадминтонистка из Днепра получила «золото» на турнире в Праге
    Юная бадминтонистка из Днепра получила «золото» на турнире в Праге

    13-летняя Варвара Попережай из Днепра выиграла турнир, проходивший в Чехии с 30 мая по 2 июня.

    Сегодня 09:17
    1
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно
    В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно

    Вчера, 2 июня, вечером на Набережной Победы в Днепре произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

    Сегодня 08:25
    3
    просмотров
    Спортсменка из Днепра получила золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции
    Спортсменка из Днепра получила золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции

    Ярослава Магучих из Днепра покорила этап Бриллиантовой Лиги в Швеции.

    Сегодня 07:39
    2
    просмотров
    Стало известно, кому в Днепре 3 июня будут выключать свет: адреса
    Стало известно, кому в Днепре 3 июня будут выключать свет: адреса

    Некоторым абонентам Центральной Энергетической Компании сегодня выключат свет.

    Сегодня 06:45
    6
    просмотров
    Погода на 3 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 3 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели потушили серьезный пожар
    На Днепропетровщине спасатели потушили серьезный пожар

    Сегодня пожарные ликвидировали возгорание в городе Никополь.

    Вчера 20:07
    4
    просмотров
    Враг 12 раз в день атаковал Днепропетровщину
    Враг 12 раз в день атаковал Днепропетровщину

    Сегодня враг 12 раз в день атаковал Днепропетровщину.

    Вчера 18:57
    3
    просмотров
    В Днепре возле заброшенного здания нашли тело мужчины
    В Днепре возле заброшенного здания нашли тело мужчины

    В Днепре на Красном Камне нашли тело мужчины в крови.

    Вчера 18:06
    13
    просмотров
    В Днепре спасатели достали змею, залезшую под капот машины
    В Днепре спасатели достали змею, залезшую под капот машины

    Рептилия решила немного прокатиться по городу.

    Вчера 16:25
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх