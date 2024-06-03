В Днепре закрыли баскетбольную площадку на Красном Камне, потому что удары мяча похожи на взрывы

Доступ к баскетбольной площадке был ограничен, потому что звуки мяча напоминали взрывы.

На Червоном Камне в Днепре закрыли баскетбольную площадку.

Это заметил местный житель, который пришел на площадку, чтобы поиграть в баскетбол, но увидел закрытую дверь. Мужчина поделился видео-доказательствами в соцсети.

На табличке, оставленной администрацией спортивной зоны, указано, что баскетбольное поле закрыли до конца военного положения, потому что звуки мяча напоминают взрывы.

Вероятно, так администрация площадки отреагировала на жалобы местных жителей, которым мешали доносившиеся со стороны спортивной зоны громкие звуки.

Заметим, что это не в первый раз, когда жители Днепра жалуются на громкие звуки, напоминающие взрывы. Постоянно поступают жалобы на людей, косящих траву, или на коммунальщиков, которые ночью убирают улицы.

Ранее на ж/м Западный днепряне зафиксировали «ковровую ПВО». Одна из жительниц дома выбивала ковер во дворе многоэтажки, но это очень испугало людей, ведь звуки напоминали работу системы противовоздушной обороны.

Напомним, спортсменка из Днепра стала золотым призером на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции.

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