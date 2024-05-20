Сезон відкрито: у Дніпрі запрацював басейн просто неба

Сьогодні, 20 травня, у Дніпрі на лівому березі відкрився басейн під відкритим небом.

Басейн під відкритим небом відкрили для відвідувачів в Університеті митної справи та фінансів. Він працює щодня з 7:00 до 21:00. Поплавати там можна за 150 гривень за годину.

Про це повідомили на сторінці басейну в Instagram.

“У нас для Вас чудова новина!20.05.24 басейн починає працювати! Ціна 150 грн/год. Чекаємо щодня з 7:00 до 21:00. До зустрічі”, – повідомила адміністрація басейну.

У коментарях під дописом зазначили, що басейн з підігрівом. Також там є все для занять з плавання.

Що потрібно для відвідування басейну:

медична довідка від сімейного лікаря;

шапочка;

одяг для плавання;

взуття для басейну;

окуляри для плавання;

рушник.

Басейн розташований за адресою: вулиця Аржанова, 12. Номер: 0667933327

Нагадаємо, що у Дніпрі на правому березі працює басейн в ДНУЗТ за адресою Лазаряна,2a. Вартість разового відвідування: 150 грн. Також – басейн Медичної академії за адресою Севастопольська 17Д.

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