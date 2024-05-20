Сезон відкрито: у Дніпрі запрацював басейн просто неба

Басейн під відкритим небом відкрили для відвідувачів в Університеті митної справи та фінансів. Він працює щодня з 7:00 до 21:00. Поплавати там можна за 150 гривень за годину.
Про це повідомили на сторінці басейну в Instagram.
“У нас для Вас чудова новина!20.05.24 басейн починає працювати! Ціна 150 грн/год. Чекаємо щодня з 7:00 до 21:00. До зустрічі”, – повідомила адміністрація басейну.
У коментарях під дописом зазначили, що басейн з підігрівом. Також там є все для занять з плавання.
Що потрібно для відвідування басейну:
Басейн розташований за адресою: вулиця Аржанова, 12. Номер: 0667933327
Нагадаємо, що у Дніпрі на правому березі працює басейн в ДНУЗТ за адресою Лазаряна,2a. Вартість разового відвідування: 150 грн. Також – басейн Медичної академії за адресою Севастопольська 17Д.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили чоловіка, що лежав на…
Човен, який побило уламками під час ракетного удару по Дніпру…
Кава – один із найпопулярніших напоїв. Його п'ють протягом дня,…
У Дніпрі на вулиці Буковинській біля поліклініки було виявлено пакет…