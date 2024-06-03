Стало известно, кому в Днепре 3 июня будут выключать свет: адреса

Некоторым абонентам Центральной Энергетической Компании сегодня выключат свет.

Отключение электроэнергии связано с выполнением ремонтных работ на подстанциях.

Итак, свет будут выключать сегодня с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

улица Братьев Воробьев 48, 50,52А;

улица Рабочая 89, 91, 91А, 93;

улица Театральная 1А, 3А, 5А, 6

Всю подробную информацию о выключении электроснабжения можно узнать в Telegram-канале энергетической компании или на сайте.

Абоненты ДТЭК могут получить детали по отключению света в их районах на официальном сайте.

Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света. Жителей Днепра и области призвали экономить потребление света, чтобы помочь энергосистеме.

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