Стало известно, кому в Днепре 3 июня будут выключать свет: адреса

Отключение электроэнергии связано с выполнением ремонтных работ на подстанциях.
Итак, свет будут выключать сегодня с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:
Всю подробную информацию о выключении электроснабжения можно узнать в Telegram-канале энергетической компании или на сайте.
Абоненты ДТЭК могут получить детали по отключению света в их районах на официальном сайте.
Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света. Жителей Днепра и области призвали экономить потребление света, чтобы помочь энергосистеме.
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