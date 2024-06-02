Враг 12 раз в день атаковал Днепропетровщину

Сегодня враг 12 раз в день атаковал Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

12 вражеских атак. Две из них – обстрелы из тяжелой артиллерии и еще 10 применений дронов-камикадзе.В течение дня Никопольщина находилась под огнем противника. Досталось районному центру, говорится в сообщении главы ОВА.

Также под ударом оказались населенные пункты Красногригоревской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской общин.

В результате атаки поврежден инфраструктурный объект. К счастью, люди не пострадали.

Сегодня мы писали о том, что бойцы ПВК «Восток» уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине.

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