В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В сети распространили видео столкновения, на котором видно, как водитель автомобиля хотел развернуться из-за сплошной полосы, однако не заметил едущую в его сторону мотоциклистку. В результате мотоциклистка врезалась в автомобиль и перелетела через его крышу.
На видео можно увидеть, как неравнодушные прохожие подбежали к девушке, чтобы проверить ее состояние и оказать первую помощь.
По словам очевидцев, мотоциклистку забрала «скорая» в тяжелом состоянии.
О состоянии водителя легкового автомобиля пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель на Jeep переехала ногу ребенку на переходе.
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