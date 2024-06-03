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В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно

Сегодня 08:25
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Вчера, 2 июня, вечером на Набережной Победы в Днепре произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известно

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети распространили видео столкновения, на котором видно, как водитель автомобиля хотел развернуться из-за сплошной полосы, однако не заметил едущую в его сторону мотоциклистку. В результате мотоциклистка врезалась в автомобиль и перелетела через его крышу.

На видео можно увидеть, как неравнодушные прохожие подбежали к девушке, чтобы проверить ее состояние и оказать первую помощь.

По словам очевидцев, мотоциклистку забрала «скорая» в тяжелом состоянии.

О состоянии водителя легкового автомобиля пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель на Jeep переехала ногу ребенку на переходе.

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Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы столкнулись авто и мотоцикл: что известноРусский

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