Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • 2 тысячи долларов за «отсрочку»: на Днепропетровщине военный погорел на взятке

2 тысячи долларов за «отсрочку»: на Днепропетровщине военный погорел на взятке

Сегодня 19:27
просмотров

Военный из Днепропетровщины погорел на взятке.

Новости Днепра про 2 тысячи долларов за

В Днепропетровской области будут судить военного за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следствием установлено, что командир взвода обещал знакомому повлиять на решение сотрудника одного из ТЦК и СП Днепропетровской области об отсрочке от военной службы сроком на пол года.

Такая «услуга» была оценена в 2000 долларов. При передаче денег мужчина был задержан.

Фигуранту грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Военному инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Читайте также:

Новости Днепра про 2 тысячи долларов за Українська Новости Днепра про 2 тысячи долларов за Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге водитель умер за рулем, из-за чего его авто влетело в забор
    Новости Днепра
    Сегодня 20:11
    В Кривом Роге водитель умер за рулем, из-за чего его авто влетело в забор

    В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель скончался за рулем.

    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар
    Новости Днепра
    Сегодня 15:31
    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

    Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.

    Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу
    Новости Украины
    Сегодня 10:27
    Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

    Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности,…

    Изменений много: как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:08
    Изменений много: как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Последние новости

    Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела
    Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

    ГСЧС показала кадры с места попадания вражеской ракеты.

    Сегодня 22:00
    1
    просмотров
    По Одессе ударили ракетой с кассетными боеприпасами: 4 человека погибли, пылает «замок Гарри Поттера»
    По Одессе ударили ракетой с кассетными боеприпасами: 4 человека погибли, пылает «замок Гарри Поттера»

    Вечером 29 апреля по Одессе ударили ракетой.

    Сегодня 20:58
    1
    просмотров
    В Кривом Роге водитель умер за рулем, из-за чего его авто влетело в забор
    В Кривом Роге водитель умер за рулем, из-за чего его авто влетело в забор

    В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель скончался за рулем.

    Сегодня 20:11
    1
    просмотров
    В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждение
    В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждение

    В Днепре двое воров "обчистили" школу, но не смогли вынести награбленное.

    Сегодня 18:28
    1
    просмотров
    В Днепре прохожий чудом не попал под колеса промчавшегося в сантиметре от него авто (ВИДЕО)
    В Днепре прохожий чудом не попал под колеса промчавшегося в сантиметре от него авто (ВИДЕО)

    Пешеход шел к вагону трамвая, когда перед ним промчался автомобиль.

    Сегодня 17:51
    3
    просмотров
    В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото
    В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото

    Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней…

    Сегодня 17:48
    3
    просмотров
    В Днепре из-за ремонтных работ собралась пробка возле Соборной площади
    В Днепре из-за ремонтных работ собралась пробка возле Соборной площади

    В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.

    Сегодня 17:04
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине ручка мотоблока пробила голову дачнику, который возился на огороде: детали от медиков
    На Днепропетровщине ручка мотоблока пробила голову дачнику, который возился на огороде: детали от медиков

    В Днепре спасают дачника, которому ручкой мотоблока пробило голову.

    Сегодня 16:19
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар
    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

    Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.

    Сегодня 15:31
    8
    просмотров
    Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»
    Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

    Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь…

    Сегодня 15:29
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх