2 тысячи долларов за «отсрочку»: на Днепропетровщине военный погорел на взятке

В Днепропетровской области будут судить военного за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Следствием установлено, что командир взвода обещал знакомому повлиять на решение сотрудника одного из ТЦК и СП Днепропетровской области об отсрочке от военной службы сроком на пол года.
Такая «услуга» была оценена в 2000 долларов. При передаче денег мужчина был задержан.
Фигуранту грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Военному инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
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