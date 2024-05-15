В Кривом Роге хотят потратить на ремонт фонтана более 600 тысяч гривен

В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют отремонтировать фонтан более чем за 600 тысяч гривен.

Исполнительный комитет Терновского районного города Кривой Рог совета объявил тендер на текущий ремонт фонтана «Каскад» в парке «Северный», об этом говорится в объявлении на сайте Prozzoro.

Тендер был обнародован 10 мая и по состоянию на 15 мая на тендер не откликнулась ни одна компания.

На ремонт фонтана в Кривом Роге готовы потратить 627 тыс. грн. За эти средства подрядчик должен произвести замену изолированного провода внешних электросетей, установить новое электрооборудование и автоматику, произвести внешнее оборудование чаш.

В тендере отмечается, что потенциальный подрядчик должен иметь документально подтвержденный опыт выполнения аналогичного договора.

Свои предложения можно представить до 18 мая, а сами торги пройдут 20 мая.

Напомним, на Криворожье недавно достроили новый водопровод.

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