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В Днепре заметили патрульное авто «одетое» в вышиванку (ВИДЕО)

Сегодня 17:46
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В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.

Новости Днепра про В Днепре заметили патрульное авто

16 мая – День вышиванки. Традиционный украинский костюм сегодня одели не только люди, но и скульптуры, памятники и даже автомобили.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в вышитый кожух одели гигантского Шевченко.

А вечером на улицах Днепра заметили автомобиль патрульной полиции, который украсили украинскими орнаментами.

Видео обнародовали в тг-канале Днепр Оперативный.

Вышиванки надели и сами сотрудники патрульной полиции.

Новости Днепра про В Днепре заметили патрульное авто

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