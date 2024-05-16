В Днепре заметили патрульное авто «одетое» в вышиванку (ВИДЕО)

В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.

16 мая – День вышиванки. Традиционный украинский костюм сегодня одели не только люди, но и скульптуры, памятники и даже автомобили.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в вышитый кожух одели гигантского Шевченко.

А вечером на улицах Днепра заметили автомобиль патрульной полиции, который украсили украинскими орнаментами.

Видео обнародовали в тг-канале Днепр Оперативный.

Вышиванки надели и сами сотрудники патрульной полиции.

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