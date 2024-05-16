В Днепре заметили патрульное авто «одетое» в вышиванку (ВИДЕО)

16 мая – День вышиванки. Традиционный украинский костюм сегодня одели не только люди, но и скульптуры, памятники и даже автомобили.
Ранее мы сообщали, что в Днепре в вышитый кожух одели гигантского Шевченко.
А вечером на улицах Днепра заметили автомобиль патрульной полиции, который украсили украинскими орнаментами.
Видео обнародовали в тг-канале Днепр Оперативный.
Вышиванки надели и сами сотрудники патрульной полиции.
Читайте також:
Автор:
Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но…
11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину.…
В Днепропетровской области выросла популяция зайцев.
Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился…
Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года.
11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице.
В Днепропетровской области выросла популяция зайцев.
Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику.
С 18 мая в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.
В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то живет.
Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.
Вышиванка – наша национальная одежда, но одевают ее чаще всего только по праздникам. В старину наши предки носили вышиванки каждый день, праздничная и повседневная рубашка отличалась количеством и яркостью вышивки.
НМТ этого года несколько отличается от тестирований предыдущих лет.
В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!