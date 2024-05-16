На Днепропетровщине из-за войны возросла популяция зайцев

После начала большой войны на Днепропетровщине увеличилось количество диких животных. Некоторых из них в нашем регионе видели впервые. Это связано преимущественно с запретом охоты и с тем, что звери мигрируют из опасных регионов, где продолжаются боевые действия.
Неожиданно увеличилась популяция серых зайцев, которые хотя и не редкие для региона, однако раньше их количество было значительно меньше и встретить этого ушастого посреди поля было трудно.
Рост поголовья зайцев был зафиксирован на Криворожье.
К северу от Кривого Рога. С радостью для себя отметил увеличение популяции зайцев на территории Криворожья, встречаю этих животных часто, а поскольку зайцам легче сделать вид, что их нечем убегать, фотографировать их легко и интересно, — говорит автор сообщения Анатолий Сальник.
А еще серые зайцы умеют плавать. Хотя живут эти животные преимущественно в степи, однако при необходимости могут самостоятельно переплыть мелкое озеро или реку.
Читайте также:
Автор:
Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но…
11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину.…
Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился…
В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то…
Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года.
11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице.
Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику.
В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то живет.
Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.
Вышиванка – наша национальная одежда, но одевают ее чаще всего только по праздникам. В старину наши предки носили вышиванки каждый день, праздничная и повседневная рубашка отличалась количеством и яркостью вышивки.
НМТ этого года несколько отличается от тестирований предыдущих лет.
В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют потратить миллион гривен, чтобы оклеить троллейбусы фирменными наклейками.
В Днепре будут ремонтировать трамвайные пути на маршрутах трамваев №12 и №16. Поэтому они изменят график движения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!