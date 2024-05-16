На Днепропетровщине из-за войны возросла популяция зайцев

В Днепропетровской области выросла популяция зайцев.

После начала большой войны на Днепропетровщине увеличилось количество диких животных. Некоторых из них в нашем регионе видели впервые. Это связано преимущественно с запретом охоты и с тем, что звери мигрируют из опасных регионов, где продолжаются боевые действия.

Неожиданно увеличилась популяция серых зайцев, которые хотя и не редкие для региона, однако раньше их количество было значительно меньше и встретить этого ушастого посреди поля было трудно.

Рост поголовья зайцев был зафиксирован на Криворожье.

К северу от Кривого Рога. С радостью для себя отметил увеличение популяции зайцев на территории Криворожья, встречаю этих животных часто, а поскольку зайцам легче сделать вид, что их нечем убегать, фотографировать их легко и интересно, — говорит автор сообщения Анатолий Сальник.

А еще серые зайцы умеют плавать. Хотя живут эти животные преимущественно в степи, однако при необходимости могут самостоятельно переплыть мелкое озеро или реку.

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