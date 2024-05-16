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В Днепре ЦПАУ, расположенный в ТРЦ «NEO PLAZA», расширил перечень услуг: детали

Сегодня 08:27
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Ранее этот функционал был доступен только в сервисных центрах МВД.

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В Днепре ЦПАУ «Правобережный», который расположен в ТРЦ «NEO PLAZA» (ул. М. Кюри, 5), расширил перечень услуг. Теперь здесь можно зарегистрировать, перерегистрировать транспортные средства, а также обменять водительские удостоверения и получить их дубликаты. Ранее этот функционал был доступен только в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что вскоре такие же услуги можно будет получить и в ЦПАУ «Левобережный», что в ТРЦ «Караван», у удаленного администратора ЦПАУ на ул. Воскресенской, 9 и в Прозрачном офисе на проспекте Слобожанском, 8.

Все сделано так, чтобы днепряне получали эти услуги как можно быстрее и комфортнее. Вся процедура занимает примерно полчаса, — рассказал Дмитрий Бойко, заместитель начальника ЦПАУ «Правобережный».

Кроме того, из-за увеличения функционала ЦПАУ «Правобережный» обустраивает новые помещения, в которых вскоре будут принимать посетителей.

В новых помещениях будет обустроено 9 рабочих мест. Будет возможность сдать экзамены на водительские права, для этого будет оборудована отдельная комната. Конечно, будет учтена инклюзивность. Фактически ЦПАУ будет размещаться на двух этажах, — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что в МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра.

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