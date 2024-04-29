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  • 2 тисячі доларів за “відстрочку”: на Дніпропетровщині військовий погорів на хабарі

2 тисячі доларів за “відстрочку”: на Дніпропетровщині військовий погорів на хабарі

Сьогодні 19:27
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Військовий з Дніпропетровщини погорів на хабарі.

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На Дніпропетровщині судитимуть військового за зловживання службовим становищем. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що командир взводу обіцяв своєму знайомому вплинути на рішення співробітника одного із ТЦК та СП Дніпропетровської області про відстрочку від військової служби строком на пів року.
 
Така «послуга» була оцінена в 2000 доларів. При передачі грошей чоловіка був затримано.
 
Фігуранту загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Військовому інкримінується отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

 

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