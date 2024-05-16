«Летние» улицы в Днепре: от Июньской до Клубничной и где они находятся

Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года.

Журналисты dnepr.info узнали, какие в Днепре есть улицы, связанные с летней порой.

Месяцы лета на улицах Днепра

Есть в Днепре улица «Летняя». Находится она в Индустриальном районе и считается северной границей города. Откуда взялось это название – никто не знает.

На жилмассиве Игрень есть сразу две улицы связанные с летней порой года – Июньская и Июльская. Свои названия улицы получили в середине 1970-х годов, когда жилмассив стал частью города. Есть в Днепре и улица Августовская. Расположена она неподалеку от 12 квартала.

Летние «фрукты»

Традиционные летние «атрибуты» — это фрукты и работа в огороде. В Днепре есть улица Фруктовая, расположена она в районе жилмассива Солнечный. Также на левом берегу есть улицы Виноградная, Баштанная, Вишневая, Малиновый, Вишневый и Ягодные переулки, Рядом с Тоннельной балкой есть улица Огородная.

В поселке Сухачевка есть Клубничная и Яблоневая улицы и переулок с таким же названием.

В поселке Краснополье – есть тупик Абрикосовый и Шиповниковый. Также рядом с 12 кварталом есть Грушевая улица.

Рядом с Рыбальской балкой – существует улица Земляничная. Неподалеку есть улица Черешневая.

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