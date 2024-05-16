Житель Кривого Рога избил друга, потому что тот добавил его в «черный список» на телефоне

Жителя Кривого Рога судили за то, что он избил товарища.
Об этом говорится в приговоре Долгинцевского суда Кривого Рога.
В декабре 2023 года мужчина находился дома у своих знакомых. В ходе общения между ним и хозяином возник словесный конфликт, потому что последний поместил номер телефона криворожца в черный список.
Мужчина обиделся, поэтому нанес несколько ударов в лицо пострадавшему. У потерпевшего были зафиксированы легкие телесные повреждения.
В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины, и назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.
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