Житель Кривого Рога избил друга, потому что тот добавил его в «черный список» на телефоне

Криворожец избил товарища, потому что тот заблокировал его номер.

Жителя Кривого Рога судили за то, что он избил товарища.

Об этом говорится в приговоре Долгинцевского суда Кривого Рога.

В декабре 2023 года мужчина находился дома у своих знакомых. В ходе общения между ним и хозяином возник словесный конфликт, потому что последний поместил номер телефона криворожца в черный список.

Мужчина обиделся, поэтому нанес несколько ударов в лицо пострадавшему. У потерпевшего были зафиксированы легкие телесные повреждения.

В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины, и назначили наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

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