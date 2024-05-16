В Днепре 17-летний парень выстрелил в соседа: пострадавший умер

11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице.

В ГУНП сообщили, что стрельба произошла на улице Владимира Ивасюка. Там между соседями по дому возник конфликт, во время которого подросток взял в руки пневматическую винтовку и выстрелил в голову 39-летнего мужчины. Медики забрали раненого в больницу.

За его жизнь боролись врачи 5 дней. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сегодня стало известно, что мужчина умер так и не приходя в сознание.

Напомним, в день стрельбы 17-летнего стрелка задержали правоохранители. 12 мая следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, то юноша может провести за решеткой до 15 лет.

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