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Аварийную стелу на въезде в Днепр на Слобожанском проспекте снесут

Сегодня 19:38
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Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского проспекта.

Новости Днепра про Аварийную стелу на въезде в Днепр на Слобожанском проспекте снесут

В Днепре собираются снести стелу с надписью Днепр, которая находится на Слобожанском проспекте. Конструкция расположена в районе коттеджного городка «Золотые ключи».

Демонтируют стеллу из-за ее аварийного состояния.

Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.

В связи с аварийным состоянием стелы, что создает угрозу жизни и здоровью людей или может причинить школу имуществу третьих лиц, с целью предотвратить несчастные случаи и аварийные ситуации исполнительный комитет городского совета решил предоставить разрешение на демонтаж стелы, — говорится в документе.

Новости Днепра про Аварийную стелу на въезде в Днепр на Слобожанском проспекте снесут

Заметим, ранее на стеле было написано «Днепропетровск». Также на ней была закреплена фигура в виде ордена с портретом Ленина. В 2014 году неизвестные пытались закрасить буквы в цвет русского флага, но хулиганов нашли. Впоследствии после декоммунизации города лишние буквы убрали, и с тех пор конструкция была в запущенном состоянии.

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