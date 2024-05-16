Аварийную стелу на въезде в Днепр на Слобожанском проспекте снесут

Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского проспекта.

В Днепре собираются снести стелу с надписью Днепр, которая находится на Слобожанском проспекте. Конструкция расположена в районе коттеджного городка «Золотые ключи».

Демонтируют стеллу из-за ее аварийного состояния.

Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.

В связи с аварийным состоянием стелы, что создает угрозу жизни и здоровью людей или может причинить школу имуществу третьих лиц, с целью предотвратить несчастные случаи и аварийные ситуации исполнительный комитет городского совета решил предоставить разрешение на демонтаж стелы, — говорится в документе.

Заметим, ранее на стеле было написано «Днепропетровск». Также на ней была закреплена фигура в виде ордена с портретом Ленина. В 2014 году неизвестные пытались закрасить буквы в цвет русского флага, но хулиганов нашли. Впоследствии после декоммунизации города лишние буквы убрали, и с тех пор конструкция была в запущенном состоянии.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: