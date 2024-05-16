В Днепре из-за отключения света некоторые троллейбусы изменили схему движения

Из-за необходимости снижения потребления электроэнергии, по поручению Укрэнерго, 16 мая, с 17:00 на Днепропетровщине сократят количество электротранспорта на городских маршрутах.
16 мая с 16:30 до 22:00 из-за отключения электроэнергии троллейбусы 16, 21 маршрутов курсируют «Площадь Соборная — площадь Космическая», троллейбусы 19-го маршрута курсируют «Площадь Космическая — улица Национальной Гвардии», сообщили в Департаменте транспорта городского совета Дсовета.
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