В Днепре из-за отключения света некоторые троллейбусы изменили схему движения

16 мая с 16:30 до 22:00 из-за отключения электроэнергии троллейбусы 16, 21 маршрутов курсируют «Площадь Соборная — площадь Космическая», троллейбусы 19-го маршрута курсируют «Площадь Космическая — улица Национальной Гвардии», сообщили в Департаменте транспорта городского совета Дсовета.

Из-за необходимости снижения потребления электроэнергии, по поручению Укрэнерго, 16 мая, с 17:00 на Днепропетровщине сократят количество электротранспорта на городских маршрутах.

11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину.…

Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но…

В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.

Пока живем с графиками отключений.

«Летние» улицы в Днепре: от Июньской до Клубничной и где они находятся Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года. 1 просмотров

В Днепре 17-летний парень выстрелил в соседа: пострадавший умер 11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице. 4 просмотров

Как в Днепре отметили День вышиванки Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику. 2 просмотров

Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин С 18 мая в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа. 2 просмотров