Как в Днепре отметили День вышиванки

В Днепре ко Дню вышиванки горожане и власти организовали ряд праздничных мероприятий. Так, на Монастырском острове памятник Шевченко одели в патриотический жупан с картой Украины. На ней изображена вышивка каждой из областей. Также там прошел танцевальный флешмоб.
Танцевали сегодня и на смотровой площадке в парке Шевченко. Более сотни воспитанников заведений внешкольного образования в вышиванках искусно двигались с желто-голубыми лентами. Всего на перформанс собралось более 200 человек.
В сквере им. Алексея Хильского на просп. Слобожанскому также провели танцевальный флешмоб в вышиванках. Все участники – подопечные Днепровского городского территориального центра. Такое мероприятие решили провести впервые. Заместитель директора, начальник отдела Днепровского городского территориального центра в АНД районе Яна Миронова рассказала, что сегодня во всех отделах Терцентра пройдут концерты, литературные поздравления и мастер-классы.
Также в Днепре была проведена патриотическая акция. Молодежь представила традиционные орнаменты области, которые присущи каждому из семи районов. Они создали стенды с узорами, у которых мог сфотографироваться каждый.
Ко Дню вышиванки присоединились и другие жители Днепра. На улицах города можно было заметить многих людей, одетых в вышитые сорочки.Гончар Вірсавія
Автор:
В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то…
Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.
Вышиванка – наша национальная одежда, но одевают ее чаще всего…
В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.
В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то живет.
Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.
Вышиванка – наша национальная одежда, но одевают ее чаще всего только по праздникам. В старину наши предки носили вышиванки каждый день, праздничная и повседневная рубашка отличалась количеством и яркостью вышивки.
В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют потратить миллион гривен, чтобы оклеить троллейбусы фирменными наклейками.
В Днепре будут ремонтировать трамвайные пути на маршрутах трамваев №12 и №16. Поэтому они изменят график движения.
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Он отмечается ежегодно, в третий четверг мая. Впервые импровизированный день вышиванки устроила студентка Черновицкого университета. В 2006 году она предложила друзьям надеть вышиванки на лекции. Ее предложение одногруппники поддержали и со временем этот «опыт»…
В Днепре ко Дню вышиванки памятник Тарасу Шевченко на Монастырском острове одели в патриотический жупан с картой Украины.
"Царскую" карету выставили на продажу в Новомосковске.
Некоторые улицы современного Днепра ранее были засеяны кукурузой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!