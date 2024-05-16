Как в Днепре отметили День вышиванки

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику.

В Днепре ко Дню вышиванки горожане и власти организовали ряд праздничных мероприятий. Так, на Монастырском острове памятник Шевченко одели в патриотический жупан с картой Украины. На ней изображена вышивка каждой из областей. Также там прошел танцевальный флешмоб.

Танцевали сегодня и на смотровой площадке в парке Шевченко. Более сотни воспитанников заведений внешкольного образования в вышиванках искусно двигались с желто-голубыми лентами. Всего на перформанс собралось более 200 человек.

В сквере им. Алексея Хильского на просп. Слобожанскому также провели танцевальный флешмоб в вышиванках. Все участники – подопечные Днепровского городского территориального центра. Такое мероприятие решили провести впервые. Заместитель директора, начальник отдела Днепровского городского территориального центра в АНД районе Яна Миронова рассказала, что сегодня во всех отделах Терцентра пройдут концерты, литературные поздравления и мастер-классы.

Также в Днепре была проведена патриотическая акция. Молодежь представила традиционные орнаменты области, которые присущи каждому из семи районов. Они создали стенды с узорами, у которых мог сфотографироваться каждый.

Ко Дню вышиванки присоединились и другие жители Днепра. На улицах города можно было заметить многих людей, одетых в вышитые сорочки.

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