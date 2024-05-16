Мэр Днепра: «У меня скоро остановится городской транспорт и некому будет работать на водоканалах»

Мэр Днепра в своем телеграм-канале отреагировал на недавний скандал о бронировании работников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы.
По словам Бориса Филатова, в Днепре скоро может остановиться общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго. А все потому, что работники коммунальных предприятий не получают брони от мобилизации.
Смотрю, как общественность свирепствует в социальных сетях по бронированию от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы. Не знаю подробностей. Не осуждаю. Не делаю выводов.
Скажу только одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго. А на любую сетевую заправку заедешь – стоят три долбограя, которые тебе и бензина нальют, и окно помоют. Да я сам могу себе и бензину налить, и окно помыть.
Так что коротко. Вы ЗА@БАЛИ с таким «бронированием». А инициативные товарищи по ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Работники критической инфраструктуры – это не ячейки в спущенных сверху «планах», а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности, семьям воюющих — написал Филатов.
В Украине разгорелся скандал из-за бронирования сотрудников компаний по доставке пиццы и онлайн-казино.
Все началось после того, как в сети появилась копия приказа Минэкономики о том, что часть сотрудников нескольких компаний, занимающихся гемблингом и доставкой пищи, получили бронь от мобилизации. Это возмутило людей, поскольку, по мнению украинцев, эти профессии не являются критически важными для обороны и страны. Даже если компании, указанные в документе, платят большие налоги. В то же время, обычные рабочие, работающие на более важных для поддержания жизнедеятельности городов должностях, брони часто не получают.
Впоследствии на возмущение людей отреагировала министерка экономики Украины Юлия Свириденко, пообещавшая отозвать приказ о бронировании работников указанных компаний и пересмотреть решение о предоставлении им отсрочки.
Читайте также:
Автор:
Пока живем с графиками отключений.
В Днепре из-за ограничения потребления электроэнергии некоторые троллейбусы изменили схему…
В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.
Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но…
Криворожец избил товарища, потому что тот заблокировал его номер.
Пока живем с графиками отключений.
Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского проспекта.
В Днепре из-за ограничения потребления электроэнергии некоторые троллейбусы изменили схему движения.
В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.
Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года.
11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице.
В Днепропетровской области выросла популяция зайцев.
Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику.
С 18 мая в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!