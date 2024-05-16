Мэр Днепра: «У меня скоро остановится городской транспорт и некому будет работать на водоканалах»

Филатов прокомментировал скандалы о бронировании от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы.

Мэр Днепра в своем телеграм-канале отреагировал на недавний скандал о бронировании работников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы.

По словам Бориса Филатова, в Днепре скоро может остановиться общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго. А все потому, что работники коммунальных предприятий не получают брони от мобилизации.

Смотрю, как общественность свирепствует в социальных сетях по бронированию от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы. Не знаю подробностей. Не осуждаю. Не делаю выводов. Скажу только одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго. А на любую сетевую заправку заедешь – стоят три долбограя, которые тебе и бензина нальют, и окно помоют. Да я сам могу себе и бензину налить, и окно помыть. Так что коротко. Вы ЗА@БАЛИ с таким «бронированием». А инициативные товарищи по ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Работники критической инфраструктуры – это не ячейки в спущенных сверху «планах», а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности, семьям воюющих — написал Филатов.

Скандал с бронированием от мобилизации – в чем дело?

В Украине разгорелся скандал из-за бронирования сотрудников компаний по доставке пиццы и онлайн-казино.

Все началось после того, как в сети появилась копия приказа Минэкономики о том, что часть сотрудников нескольких компаний, занимающихся гемблингом и доставкой пищи, получили бронь от мобилизации. Это возмутило людей, поскольку, по мнению украинцев, эти профессии не являются критически важными для обороны и страны. Даже если компании, указанные в документе, платят большие налоги. В то же время, обычные рабочие, работающие на более важных для поддержания жизнедеятельности городов должностях, брони часто не получают.

Впоследствии на возмущение людей отреагировала министерка экономики Украины Юлия Свириденко, пообещавшая отозвать приказ о бронировании работников указанных компаний и пересмотреть решение о предоставлении им отсрочки.

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