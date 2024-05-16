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В Днепре 17 мая снова будут действовать графики отключения света: когда именно

Сегодня 20:24
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Пока живем с графиками отключений.

Новости Днепра про В Днепре 17 мая снова будут действовать графики отключения света: когда именно

17 мая снова будут действовать графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей.

Но не все сутки, а только с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. По информации Укрэнерго, диспетчеры уже предоставили лимиты для областей.

Это касается и Днепра.

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Новости Днепра про В Днепре 17 мая снова будут действовать графики отключения света: когда именно

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