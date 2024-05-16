Жителей Днепра и области снова предупредили о чрезвычайной опасности: до 20 мая

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии снова предупредили об опасном и стихийном метеорологическом явлении: 16-20 мая на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Пожалуйста, в эти дни будьте осторожны с огнем!
Отметим, сегодня в Днепре и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем 13-18°С, по городу Днепр днем 15-17°С.
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