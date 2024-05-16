Жителей Днепра и области снова предупредили о чрезвычайной опасности: до 20 мая

Отметим, сегодня в Днепре и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем 13-18°С, по городу Днепр днем 15-17°С.

Пожалуйста, в эти дни будьте осторожны с огнем!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии снова предупредили об опасном и стихийном метеорологическом явлении: 16-20 мая на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют отремонтировать фонтан более чем…

Ранее этот функционал был доступен только в сервисных центрах МВД.

День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Он отмечается ежегодно, в третий четверг мая. Впервые импровизированный день вышиванки устроила студентка Черновицкого университета. В 2006 году она предложила друзьям надеть вышиванки на лекции. Ее предложение одногруппники поддержали и со временем этот «опыт»… 0 просмотров

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