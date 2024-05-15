Во время ракетной атаки на Днепр погибли два железнодорожника: в Укрзализныце назвали их имена

В Днепре во время ракетной атаки погибли два железнодорожника.

Погибшими в результате вражеской атаки по Днепру 15 мая оказались рабочие Укрзализныци.

Как сообщили в компании, в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое обозревателей-ремонтников вагонов.

Враг оборвал жизнь 48-летнего Сергея Деревицкого и 51-летнего Александра Приходько.

Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким. Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневную нелегкую работу, — написали в тг-канале Укрзализныци.

Напомним, 15 мая РФ совершила ракетную атаку на Днепр. Погибли два человека, еще один 63-летний мужчина получил ранения. Он лечится амбулаторно. Также повреждены инфраструктурный объект, админздание, приют для животных, пяти- и двухэтажки. А еще – 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач.

Заметим, это уже не первый раз, когда ракетный удар уносит жизни железнодорожников на Днепропетровщине. 19 апреля во время атаки на Синельниковский район погибла Оксана Стороженко — в момент атаки она дежурила в доме локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет.

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