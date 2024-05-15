За явку работников в ТЦК после 18 мая отвечает руководитель предприятия

За явку работников в ТЦК будет отвечать их работодатель.

После 18 мая руководители предприятий будут отвечать за неявку своих военнообязанных работников в ТЦК, такое заявление сделал член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко во время прямого эфира на телеканале Киев24.

По словам Федиенко, сейчас руководитель предприятия издает приказ об уведомлении работника, вручает повестку, но не отвечает за то, появится ли военнообязанный в ТЦК или нет.

Этот документ он может отправить в ТЦК, таким образом сняв с себя ответственность. Далее он не отвечает, будет ли дальше военнообязанный идти в ТЦК или не будет. Он свою часть юридического вопроса выполнил, известив работника, — отмечает Федиенко.

С 18 мая, согласно новому закону о мобилизации, вопрос доставки работника переводится на руководителя предприятия.

Как это будет на практике, непонятно. Вероятно, будут дополнительные механизмы. Это может быть переложение ответственности на руководителя. Он должен выдать повестки под роспись и обеспечить явку работников в ТЦК. Если они не приходят, тогда на руководителя налагают админответственность, предусмотренную новым законом о мобилизации, — пояснил Федиенко.

Такие изменения вступят в силу с 18 мая.

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