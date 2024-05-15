В Днепре в последний момент спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста

Вчера, 14 мая, в Днепре патрульные спасли мужчину, который пытался покончить с собой.
О том, что на Кайдакском мосту за ограждением стоит неизвестный правоохранителям, сообщил неравнодушный гражданин.
Патрульные сразу направились на место происшествия. Там они обнаружили мужчину, который находился в подавленном состоянии и хотел совершить непоправимое. Его быстро перетащили в безопасное место, а передали врачам и сообщили его родным о случившемся.
Спасибо неравнодушному гражданину за реагирование. Гордимся коллегами! – говорится в сообщении.
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