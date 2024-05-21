В Днепре летом заработают пришкольные лагеря для детей от 6 до 11 лет

В Днепре летом планируют открыть 88 детских лагерей с дневным пребыванием в течение 15 рабочих дней.

Об этом сообщают на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Отмечается, что будут принимать 5780 детей в возрасте от 6 до 11 лет, а смена отдыха начнется с 3 июня 2024 года.

Лагеря будут работать 6 часов без дневного сна, а также с одноразовым питанием по цене 75 грн. Половину стоимости питания будет финансировать Днепровское городское территориальное общество.

Также планируется обеспечить меры безопасности, санитарные условия и необходимое медицинское оборудование.

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