В Днепре часть улиц осталась без воды: адреса

В связи с отсутствием электроснабжения на ТРП по улицам Фабрично-Заводская и Надежды Алексеенко будет снижено давление на верхних этажах:
И по улицам:
Также КП «Днепропроводоканал» сообщил об аварийных работах на улице Сурско-Литовская, дом 6; и по проспекту Петра Калнышевского, 49. В связи с чем приостановлено водоснабжение по адресам:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Ранее мы писали, что сегодня в Днепре и области будут выключать свет.
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