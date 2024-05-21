В Днепре часть улиц осталась без воды: адреса

КП "Днепроводоканал" сообщает о возможном снижении давления воды на улицах Днепра в связи с отсутствием электроснабжения.

В связи с отсутствием электроснабжения на ТРП по улицам Фабрично-Заводская и Надежды Алексеенко будет снижено давление на верхних этажах:

проспекта Богдана Хмельницкого, 34, 38, 36;

улица Строителей, 12, 14, 14-я, 14-б;

улица Фабрично-Заводская, 3, 3а, 18

улицы Рабочая, 25, 59, 65;

улицы Надежды Алексеенко, 100, 104, 106.

И по улицам:

Братьев Воробьев, 66;

Станокстроителей, 3,64.

Также КП «Днепропроводоканал» сообщил об аварийных работах на улице Сурско-Литовская, дом 6; и по проспекту Петра Калнышевского, 49. В связи с чем приостановлено водоснабжение по адресам:

ул. Сурско-Литовская,

ул. Прокопия Левандовского,

ул. Бориса Кротова,

ул. Царское село,

частично пос.Мирный.

по проспекту Петра Калнышевского, дома – 47,49,51,53,57,59,61

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Ранее мы писали, что сегодня в Днепре и области будут выключать свет.

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