В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждение

Двое мужчин вечером ворвались в одну из школ Днепра. Они хотели украсть оцинкованные водопроводные трубы, чтобы потом продать их и заработать денег на собственные нужды, сообщили в Полиции охраны.
Впрочем, воры не смогли сбежать с награбленным, потому что не пролезли через ограду вместе с трубами. Учебное заведение находится под охраной, поэтому когда мужчины влезли в помещение, на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога». Оператор, получив оповещение, передала сообщение о проникновении ближайшего к месту происшествия экипажа полиции.
Через несколько минут правоохранители прибыли на место и увидели двух мужчин, которые не успели скрыться с места преступления. Как выяснили полицейские, это местные 37-летние жители.
Оба горе-вора были задержаны и переданы наряду полиции для выяснения обстоятельств.
Читайте также:
Автор:
Пешеход шел к вагону трамвая, когда перед ним промчался автомобиль.
Двое мужчин вечером ворвались в одну из школ Днепра. Они…
В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.
В Днепре спасают дачника, которому ручкой мотоблока пробило голову.
ГСЧС показала кадры с места попадания вражеской ракеты.
Вечером 29 апреля по Одессе ударили ракетой.
В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель скончался за рулем.
Военный из Днепропетровщины погорел на взятке.
Пешеход шел к вагону трамвая, когда перед ним промчался автомобиль.
Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней…
В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.
В Днепре спасают дачника, которому ручкой мотоблока пробило голову.
Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.
Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!