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  • В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждение

В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждение

Сегодня 18:28
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В Днепре двое воров "обчистили" школу, но не смогли вынести награбленное.

Новости Днепра про В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждение

Двое мужчин вечером ворвались в одну из школ Днепра. Они хотели украсть оцинкованные водопроводные трубы, чтобы потом продать их и заработать денег на собственные нужды, сообщили в Полиции охраны.

Впрочем, воры не смогли сбежать с награбленным, потому что не пролезли через ограду вместе с трубами. Учебное заведение находится под охраной, поэтому когда мужчины влезли в помещение, на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога». Оператор, получив оповещение, передала сообщение о проникновении ближайшего к месту происшествия экипажа полиции.

Через несколько минут правоохранители прибыли на место и увидели двух мужчин, которые не успели скрыться с места преступления. Как выяснили полицейские, это местные 37-летние жители.

Оба горе-вора были задержаны и переданы наряду полиции для выяснения обстоятельств.

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Новости Днепра про В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчины обокрали школу, но не успели сбежать, потому что не пролезли с награбленным через ограждениеРусский

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