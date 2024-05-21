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Погода на 21 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 21 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 мая: 

  • Звезды 21 мая спрятались — будет небольшой дождь.
  • Обильный цвет черемухи — лето будет дождливым.
  • Закат красный — погода еще долго будет хорошей
  • Луна на небе плохо видна — погода испортится.
  • Воробьи в песок зарываются — к сильному ветру.

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