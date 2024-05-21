Погода на 21 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 мая:
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