До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатом

Інцидент трапився 17 травня в селищі Єлизаветівка Петриківського району. 56-річний чоловік працював у своєму гаражі на пресувальному верстаті. У якийсь момент рука робітника потрапила в механізм, пише Інформатор.
Попередньо відомо, що чоловік міг порушити техніку безпеки, через що сильно травмувався.
Потерпілого госпіталізували до лікарні у Дніпрі. У робітника діагностували відкриту черепно-мозкову травму, важку сумісну травму тіла, забій мозку 3-го ступеня, перелом склепіння та основи черепа. Усі обставини події з’ясовують.
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