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  • До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатом

До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатом

Сьогодні 18:41
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У Дніпропетровській області чоловік важко травмувався під час роботи.

Новости Днепра про До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатом

Інцидент трапився 17 травня в селищі Єлизаветівка Петриківського району. 56-річний чоловік працював у своєму гаражі на пресувальному верстаті. У якийсь момент рука робітника потрапила в механізм, пише Інформатор.

Попередньо відомо, що чоловік міг порушити техніку безпеки, через що сильно травмувався.

Потерпілого госпіталізували до лікарні у Дніпрі. У робітника діагностували відкриту черепно-мозкову травму, важку сумісну травму тіла, забій мозку 3-го ступеня, перелом склепіння та основи черепа. Усі обставини події з’ясовують.

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Новости Днепра про До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатомУкраїнська Новости Днепра про До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатомРусский

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