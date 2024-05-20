До лікарні в Дніпрі ушпиталили чоловіка, який травмувався під час роботи з верстатом

У Дніпропетровській області чоловік важко травмувався під час роботи.

Інцидент трапився 17 травня в селищі Єлизаветівка Петриківського району. 56-річний чоловік працював у своєму гаражі на пресувальному верстаті. У якийсь момент рука робітника потрапила в механізм, пише Інформатор.

Попередньо відомо, що чоловік міг порушити техніку безпеки, через що сильно травмувався.

Потерпілого госпіталізували до лікарні у Дніпрі. У робітника діагностували відкриту черепно-мозкову травму, важку сумісну травму тіла, забій мозку 3-го ступеня, перелом склепіння та основи черепа. Усі обставини події з’ясовують.

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