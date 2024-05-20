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  • У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиків

У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиків

Сьогодні 20:07
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У Дніпропетровській області ворожий дрон влучив у машину, де їхала бригада аварійної служби газу.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиків

Під час обстрілу Нікополя, відбулося пряме попадання ворожого дрону в автомобіль Дніпропетровської філії “Газмережі”, повідомили представники компанії. 

Інцидент стався під час виклику аварійної служби “Газмережі”. Бригада їхала до споживача у Нікопольському районі, коли в машину влучив дрон. Людей не зачепило, а ось службове авто понівечене. 

Інформацію про атаку на газовиків підтвердили і в прокуратурі. Там зазначили, що 20 травня 2024 року військові РФ атакували артилерією та БпЛА Нікополь.

Внаслідок обстрілу поранено 42-річного цивільного чоловіка, його госпіталізували до лікарні. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, медзаклад, інфраструктурний об’єкт, магазин, господарські споруди, автомобілі, сонячні панелі, лінії електропередач, газогони.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиківУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон влучив у машину аварійної бригади газовиківРусский

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