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Як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 21 травня

Сьогодні 19:23
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У Дніпрі та області 21 травня можуть застосовувати погодинні графіки відключення світла.

Новости Днепра про Як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 21 травня

Як повідомили в Укренерго, 21 травня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень. Втім їх застосують тільки тоді, коли обленерго побачать, що в регіоні перевищили надалі диспетчерами Укренерго ліміти. 

До прикладу, якщо Дніпропетровщині нададуть 100 МВт, то світло не вимикатимуть поки обсяг споживання не перевищить наданий ліміт. Але як тільки він вичерпається – застосують відключення за графіком. 

Це означає, що електрику можуть вимкнуть як о 14:00, якщо у вас заплановане погодинне відключення на цей час і буде дефіцит, так і об 22:00. 

Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні. 

В Укренерго зазначили, що нині існує дефіцит генерації електроенергії, попри те, що частину електрики купляють з-за кордону. 

Нагадаємо, ми повідомляли, де дізнатись графіки відключення світла у Дніпрі. 

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Новости Днепра про Як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 21 травняУкраїнська

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