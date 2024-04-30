Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Сьогодні 07:57
просмотров

Вчора ввечері агресор продовжував атакувати Нікопольщину.

Новости Днепра про Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Бив по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Поцілив артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у результаті атак пошкоджені 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає.

Новости Днепра про Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Новости Днепра про Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Новости Днепра про Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Після цього ворог вгамувався. Ніч в районі минула без обстрілів. Як і на решті території області, – додав Лисак.

Нагадаємо, надвечір 29 квітня по Одесі вдарили ракетою з касетними боєприпасами. Загинули 5 осіб, постраждали 32 людини, з них – 2 дітей.

Читайте також:

Новости Днепра про Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинкиУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан
    Новини Дніпра
    Вчора 20:11
    У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій помер за кермом.

    2 тисячі доларів за “відстрочку”: на Дніпропетровщині військовий погорів на хабарі
    Новини Дніпра
    Вчора 19:27
    2 тисячі доларів за “відстрочку”: на Дніпропетровщині військовий погорів на хабарі

    Військовий з Дніпропетровщини погорів на хабарі.

    На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуару
    Новини Дніпра
    Вчора 15:31
    На Дніпропетровщині песик впав до бетонного резервуару

    Співробітники ДСНС визволили його з пастки.

    Має пофарбоване волосся: на Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Вчора 07:00
    Має пофарбоване волосся: на Дніпропетровщині поліція розшукує 13-річну дівчинку

    Важлива будь-яка інформація!

    Наверх