Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Бив по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Поцілив артилерією і дронами-камікадзе.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, у результаті атак пошкоджені 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає.
Після цього ворог вгамувався. Ніч в районі минула без обстрілів. Як і на решті території області, – додав Лисак.
Нагадаємо, надвечір 29 квітня по Одесі вдарили ракетою з касетними боєприпасами. Загинули 5 осіб, постраждали 32 людини, з них – 2 дітей.
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