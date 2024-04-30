Агресор атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе: пошкоджені будинки

Вчора ввечері агресор продовжував атакувати Нікопольщину.

Бив по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Поцілив артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у результаті атак пошкоджені 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає.

Після цього ворог вгамувався. Ніч в районі минула без обстрілів. Як і на решті території області, – додав Лисак.

Нагадаємо, надвечір 29 квітня по Одесі вдарили ракетою з касетними боєприпасами. Загинули 5 осіб, постраждали 32 людини, з них – 2 дітей.

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