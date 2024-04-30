У Дніпрі сьогодні не буде світла та води: де саме

У Дніпрі сьогодні, 30 квітня, не буде світла та води.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ДТЕК буде припинено подачу електроенергії на просп. Олександра Поля, 42, 42-А, 42-В (орієнтовно до 19:00).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Щодо водопостачання – у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогонах КП «Дніпроводоканал» сьогодні з 01:00 тимчасово обмежено подачу води частині споживачів правого берега міста.
Знижений тиск та перебої водопостачання за такими адресами:
Відсутнє водопостачання:
Крім того, вчора ввечері для проведення аварійно-відновлювальних робіт зупинені кілька підвищувальних насосних станцій (ПНС), тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:
Зазначається, що відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів правого берега міста очікується 1 травня о 10:00.
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