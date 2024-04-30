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У Дніпрі сьогодні не буде світла та води: де саме

Сьогодні 08:50
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла та води: де саме

У Дніпрі сьогодні, 30 квітня, не буде світла та води.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ДТЕК буде припинено подачу електроенергії на просп. Олександра Поля, 42, 42-А, 42-В (орієнтовно до 19:00).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Щодо водопостачання – у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогонах КП «Дніпроводоканал» сьогодні з 01:00 тимчасово обмежено подачу води частині споживачів правого берега міста.

Знижений тиск та перебої водопостачання за такими адресами:

  • Чечелівський район – нагірна частина від вул. Незалежності до вул. Енергетична;
  • Центральний район – нагірна частина вище від просп. Пилипа Орлика до вул. Незалежності;
  • Шевченківський – нагірна частина від вул. Ніла Армстронга до Запорізького шосе.
  • Соборний район – нагірна частина просп. Науки, вул. Героїв Рятувальників та прилеглі до них.

Відсутнє водопостачання:

  • ж/м 12 Квартал, Запорізьке шосе включаючи ж/м Тополя – 1, 2, 3, ж/м Сокіл 1, 2 та приватний сектор;
  • селища Мирне, Дослідне, Сурсько-Литовське, Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волоське, Старі Кодаки, Сажівка, Авіаторське.

Крім того, вчора ввечері для проведення аварійно-відновлювальних робіт зупинені кілька підвищувальних насосних станцій (ПНС), тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

  • бульв. Слави, 50, 52, 54, 56, 58;
  • вул. Квартальна, 3, 5, 7, 7-А;
  • просп. Богдана Хмельницького, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43-А, 45, 47, 133-Б;
  • просп. Науки, 100, 102, 104, 108, 112, 118, 120, 122, 124;
  • бульв. Зоряний, 1, 1-Д;
  • Запорізьке шосе, 2-А, 4, 10, 16.

Зазначається, що відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів правого берега міста очікується 1 травня о 10:00.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла та води: де самеУкраїнська

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