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  • У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

Сьогодні 20:11
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій помер за кермом.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

Трагічна ДТП трапилася у Кривому Розі. Водій “ВАЗ”, який їхав вулицею Вадима Гурова в бік площі Домнобудівників, втратив свідомість за кермом та врізався у парках приватного будинку. 

Відомо, що 65-річний водій помер за кермом, після чого автівку занесло і та врізалася в паркан, повідомляє тг-канал На часі. 

На місці працювала “швидка”, яка констатувала смерть керманича, а також поліція. На щастя, більше ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

Новости Днепра про У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

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Новости Днепра про У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в парканУкраїнська

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