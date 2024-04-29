У Кривому Розі водій помер за кермом, через що його авто влетіло в паркан

У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій помер за кермом.

Трагічна ДТП трапилася у Кривому Розі. Водій “ВАЗ”, який їхав вулицею Вадима Гурова в бік площі Домнобудівників, втратив свідомість за кермом та врізався у парках приватного будинку.

Відомо, що 65-річний водій помер за кермом, після чого автівку занесло і та врізалася в паркан, повідомляє тг-канал На часі.

На місці працювала “швидка”, яка констатувала смерть керманича, а також поліція. На щастя, більше ніхто не постраждав.

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