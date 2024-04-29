Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили “кривавий” захід Сонця

Метеорологи пояснили, як виникає "кривавий" захід Сонця.

Жителі Дніпра та області ввечері 28 квітня могли спостерігати дивовижний “кривавий” захід Сонця. Соцмережі заполонили десятки фото цього явища. Подекуди небо забарвилося у фіолетовий колір, а після вечірнього дощу в небі з’явилася веселка.

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології також звернули увагу на це явище та пояснили на своїй Facebook-сторінці, як воно виникає.

За словами фахівців, сутінки (ввечері) та світанок (зранку) – це перехідні період між днем і ніччю. Спалахи кольору в небі, які ми бачили вчора, викликають молекули повітря, аерозолі та краплі хмар.

Крихітні частинки в атмосфері відповідають за кольори, що освітлюють небо. Коли сонце лише злегка підіймається над горизонтом, світло проходить довший шлях крізь атмосферу, ніж коли воно знаходиться вище.