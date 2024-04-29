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  • Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили “кривавий” захід Сонця

Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили “кривавий” захід Сонця

Сьогодні 12:01
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Метеорологи пояснили, як виникає "кривавий" захід Сонця.

Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили

Жителі Дніпра та області ввечері 28 квітня могли спостерігати дивовижний “кривавий” захід Сонця. Соцмережі заполонили десятки фото цього явища. Подекуди небо забарвилося у фіолетовий колір, а після вечірнього дощу в небі з’явилася веселка.

Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології також звернули увагу на це явище та пояснили на своїй Facebook-сторінці, як воно виникає. 

За словами фахівців, сутінки (ввечері) та світанок (зранку) – це перехідні період між днем і ніччю. Спалахи кольору в небі, які ми бачили вчора, викликають молекули повітря, аерозолі та краплі хмар. 
 
Крихітні частинки в атмосфері відповідають за кольори, що освітлюють небо. Коли сонце лише злегка підіймається над горизонтом, світло проходить довший шлях крізь атмосферу, ніж коли воно знаходиться вище.
 
Вплив молекул повітря та аерозолів, таких як пил, збільшується, чим ближче сонце до горизонту. Оскільки коротші хвилі (сині) розсіюються сильніше, небо стає жовтувато-червоним. Після заходу сонця кольори стають ще інтенсивнішими, оскільки низький кут падіння сонця також освітлює хмари, – пояснюють фахівці. 
 

Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили

Ще довго після заходу сонця, коли мерехтять перші зірки, небо стає темно-синім. Хоча всі сонячні промені пройшли довгий шлях крізь атмосферу, сині компоненти кольору знову домінують. Цей синій колір результат дії стратосферного озонового шару на висоті від 20 до 30 кілометрів. Тут молекули озону поглинають помаранчеву частину світла.
 

Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили

Вибіркове поглинання зміщує кольори в бік коротших хвиль, тобто до синього. Коли сонце знаходиться низько, озоновий шар діє як синій колірний фільтр, і ми можемо бачити його неозброєним оком.
 

Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили

За народними прикметами, “криваве” небо під час заходу Сонця віщує сильний вітер наступного дня. 

Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили

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Новости Днепра про Метеорологи пояснили, чому жителі Дніпра та області напередодні бачили Українська

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